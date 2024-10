Soukup vyhrožuje Hanychové další soudem kvůli dceři Rozárce

Po incidentu, kdy se před domem Agáty Hanychové minulý týden v pondělí porvali Jaromír Soukup a Miroslav Dopita, odmítla Hanychová ve středu ráno předat Soukupovi jejich společnou dceru Rozárku. "Kdyby ho teď viděla Róza, měla by trauma. Myslím, že by ho ani nepoznala. Nahlásila jsem to jak na policii, tak OSPOD. Ten o tom informoval otce. On přesto přijel, protože věděl, že tam budou novináři," osvětlila celou situaci Agáta ve svém podcastu.

A Soukup se domnívá, že k podobnému scénáři dojde i tento týden. "Pokud bych se dcery opět nedočkal, museli bychom reagovat. Možností je více a nebudu teď sdělovat, jak bychom v takovém případě postupovali," řekl Soukup s tím, že celou věc řeší se svou právní zástupkyní. A naznačil tak, že po vleklých sporech by bývalí partneři mohli znovu skončit u soudu.

Že by rád dosáhl úpravy péče, napovídá i jeho výrok o tom, že si nepřeje, aby jeho dceru spoluvychovával současný manžel Hanychové Dopita. "Jsem absolutním a celoživotním odpůrcem jakýchkoliv drog a nedopustím, aby má dcera vyrůstala v drogovém prostředí," prohlásil v podcastu Karlose Vémoly, kde narážel na podmínku, kterou Dopitovi udělil soud za to, že v jedné z jeho nemovitostí byla pěstírna marihuany.

Zdroj webu Expres.cz také tvrdí, že Hanychová bojkotuje komunikaci ohledně dcery. "Agáta se Soukupem a jeho právničkou vůbec nekomunikuje, ani prostřednictvím svého advokáta. Není tajemstvím, že jí vůbec nevyhovuje soudem nastavená péče o Rozárku a udělá cokoliv pro to, aby došlo ke změně," uvedl informátor. To ale influencerka rázně popírá. "Jsou to lži! Můj právník jim volá, ale oni se neozývají," trvá si na svém Hanychová, která už také povolala do boje právníky.