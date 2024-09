Jaromír Soukup v nemocnici – hodiny v ordinaci a scény v čekárně

Z bitky, která se odehrála v pondělí večer před domem Agáty Hanychové mezi Jaromírem Soukupem a Miroslavem Dopitou, si závažnější poranění odnesl právě Soukup. Podle svědectví strávil na ošetření v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích dlouhé čtyři hodiny. Neobešlo se to bez teatrálních scén.

"Čtyři policisté přivezli pana Soukupa na vozíku totálně zakrváceného. Byl úplně k nepoznání! Že jde o něj, nám došlo vlastně až poté, co ho volali do ordinace jménem," popsal Blesku očitý svědek z nemocnice. "Byl úplně mimo, měl brutálně oteklé fialové oko, vypadalo to, že ho nemůže vůbec otevřít! Taky měl hrozně oteklý nos a zakrvácenou ruku," popsal podnikatelův stav.

Vyšetření CT naštěstí nepotvrdilo obavy ze zlomené čelisti či krvácení do mozku. Podnikatel to odnesl jen podlitinami a dvěma zlomenými prsty.

Hysterická přítelkyně a pokus o vydírání

Do nemocnice za ním přijel nejen syn Lukáš, ale také nová partnerka Eva Feuereislová. "Asi půl hodiny po něm dorazila na místo jeho hysterická přítelkyně. Začala tam hulákat na celé kolo, že potřebuje vědět, kde je, a hlasitě bušila na dveře ordinace. Dělala strašné drama. Do telefonu nadávala na Dopitu. Volala i právníkovi. Popisovala mu, že to není poprvé, co měl Soukup s Dopitou problémy. Tvrdila, že se to sčítá a že stoprocentně budou podávat žalobu," dodal informátor s tím, že pořádek nakonec musel zjednat lékař.

Kromě svého zdravotního stavu musel Soukup řešit i pokus o vydírání. Krátce po návratu domů se mu totiž ozvala neznámá osoba a požadovala po něm peníze za to, že nezveřejní záběry z nemocnice. "Chtěli 70 tisíc, jinak to zveřejní. Nic jsem jim nedal," řekl pro Expres Soukup.