Krev a plačící děti. Předání dcery mezi Soukupem a Hanychovou skončilo rvačkou

V drama se změnilo večerní předávání dcery Rozárky zpět do péče její matce Agátě Hanychové. Když jí Jaromír Soukup přivezl večer do pražského Suchodola, kde Hanychová bydlí, nic nenapovídalo tomu, co se za pár okamžiků odehraje. Už na odchodu měl bývalý televizní magnát zahlédnout Agátaina manžela Miroslava Dopitu, vtrhnout na její pozemek a řvát: "Dopito, vylez!". Následně došlo mezi oběma muži ke rvačce.

To potvrdila i tisková mluvčí PČR. "Ano, po 19. hodině došlo k potyčce v uvedené ulici. Okolnostmi tohoto případu se budeme dále zabývat," sdělila s tím, že oba muži byli záchrannou službou převezeni do nemocnice k ošetření, zatímco Hanychová jela vypovídat na policii. Děti tak přispěchala hlídat babička, herečka Veronika Žilková, která bydlí je o pár ulic vedle.

"Přišla jsem, když tady bylo pět policajtů, záchranky, krev a zoufale plačící děti. On vniknul k nim na zahradu … ale víme, proč provokuje, nenávidí Dopitu," prozradila šokovaná Žilková Blesku. "Je to absurdní, že teď mám v kině film Světýlka o tom, jak dospělí hádkami ničí dětství dětí. Pan Soukup si neuvědomuje, že zničil dětství třem dětem. Na tohle napadení Mirka ve dveřích domu, kdy Soukup řval a boxoval do Dopity, který bránil rodinu, tři děti už nikdy nezapomenou. Viděla jsem to natočené na mobilu a taky na to nikdy nezapomenu," řekla a naznačila tak, že na straně její rodiny jsou nezvratné důkazy.

To se ale snaží rozporovat Soukup, který tvrdí, že už povolal své právní zástupce. "Nyní podnikáme veškeré právní kroky k ochraně mé osoby vůči Miroslavu Dopitovi," uvedl pro Super.cz.

A bez reakce nenechala celou situaci ani Hanychová. "Absolutně jsme se k tak strašné situaci nechtěli vyjadřovat, ale protože pan Soukup se k celé věci vyjádřil a to tak, že měl být napaden mým manželem, tuto skutečnost musíme výrazně dementovat, kdy naopak naše rodina byla napadena. Jsem teď na policii a jsme všichni úplně zhroucení, zítra k tomu vydám krátké prohlášení," napsala fanouškům na svém Instagramu. Dnes ráno vyšlo vyjádření, ve kterém prosí o soukromí a kde doufá, že policie vše řádně vyšetří.

