"Mohl jsem jet do pr*ele, nebo se jít zeptat, co na mě pořvává," říká o rvačce Soukup

"Ten celý útok byl primárně na mou osobu a myslím si, že kdyby tam nebyl můj manžel, tak tady možná už ani nesedím," řekla Agáta Hanychová o tom, co se minulý týdne v pondělí stalo před jejím dome v pražském Suchdole ve svém podcastu Agáta a Ornella show. Podle ní ke rvačce mezi jejím manželem Miroslavem Dopitou a ex partnerem Jaromírem Soukupem došlo kvůli tomu, že ji chtěl Soukup napadnout. S obavami o svůj život se obrátila na policii, která následně Soukupovi zabavila legálně drženou střelnou zbraň.

Soukup však má svou verzi příběhu, která je podle očekávání naprosto odlišná. "Předání dítěte s Agátou byly stovky, já o ní blbě mluvit nebudu, dítě jsem předal, to bylo všechno v pořádku. Pak jsme se ale chytli s Dopitou, on mi dlouhodobě vadí," pronesl v podcastu Karlose Vémoly s tím, že podle něj není v pořádku, aby se na výchově jeho dcery Rozárky podílel právě Dopita, kterého označuje za drogového dealera. Naráží tím na to, že Dopita dostal podmínečný trest kvůli tomu, že v jedné z jeho nemovitostí byla pěstírna marihuany.

Zkrachovalý mediální magnát také tvrdí, že se nechal k bitce vyprovokovat slovními útoky. "Když po mně vystartoval, já jsem měl dvě možnosti. Mohl jsem zůstat sedět v autě a jet do pr*ele, nebo se jít zeptat, co na mě pořvává. Zvolil jsem číslo dvě. Nenechal jsem si to líbit," popisoval situaci ze svého úhlu pohledu Soukup.

"Já jsem myslel, že si spíš budeme vyměňovat názory. Nechci se rvát na ulici, on mi ale nahulil hned tím prvním, pak jsem poklesl. Když jsem tam stál, tak jsme se drželi na distanc. Že bych ho pokousal, tak to jsou p*čoviny. Na Agátu jsem neútočil, jenom jsem předal Rozárku," zakončil svou verzi příběhu.

Hanychová má na celou věc naprosto jiný názor a podle svých slov má nejméně čtyři očité svědky a také nahrávku na telefonu, kterou poskytla policii, jež rvačku vyšetřuje.