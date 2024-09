"Manžel mi zachránil život," říká o útoku Soukupa vyděšená Hanychová

"Mám regulérně strach o svůj život. Vše je v šetření policie. Mám strach o svůj život a bojím se cokoliv říct. Celý ten útok byl primárně na moji osobu. Kdyby tam nebyl můj manžel, tak tady už asi nesedím," šokovala posluchače svého podcastu Agáta a Ornella influencerka Agáta Hanychová.

Obavy o život

Tam se poprvé podrobněji vyjádřila ke rvačce, ke které došlo v pondělí večer na pozemku jejího domu v pražském Suchdole. Podle ní ji bývalý partner Jaromír Soukup napadl a její manžel Miroslav Dopita pouze zasáhl. Neváhala dokonce říci, že jí zachránil život.

"Nenapadlo mě, že tohle budu muset řešit a být na policii kvůli člověku, se kterým mám dítě. Protistrana říká, že to bylo úplně jinak. Já jsem u toho měla čtyři svědky," řekla Agáta s tím, že policii poskytla všechny důkazy a pravda brzy vyjde najevo. Na videu bylo patrné, jak je za poslední dny vyčerpaná. její kamarádka Ornella Koktová pak doplnila, že má strach i z dříve obyčejných věcí. Prý se dokonce bála jít ve studiu sama na toaletu.

"Nás to tak všechny zranilo, že nám bude trvat strašně dlouho, než se nebudu ohlížet na ulici, než ten strach ze mě opadne. Já i moje děti budeme navštěvovat psychologa, protože to, co jsme zažili, opravdu bylo nenormální a bylo to strašné," špitla Hanychová.

"Nevím, co k tomu víc říct. Já k tomu nechci říkat nic, dokud to tak nebude. Spoustu lidí mi nabídlo azyl, ale já nemůžu utíkat z domova jenom proto, že někdo je takový. Já jsem chtěla policejní ochranu. Vyhodnocují teď situaci. Doufám, že se to nebude opakovat," řekla s tím, že okamžitě všude okolo svého domu nainstalovala bezpečnostní kamery a doufá, že se tak ochrání před případným dalším útokem.

Vztah se Soukupem byla chyba

V podcastu promluvila i o tom, proč ve středu nepředala podle podle rozpisu roční dceru Rozárku. "Kdyby ho teď viděla Róza, měla by trauma. Myslím, že by ho ani nepoznala. Nahlásila jsem to jak na policii, tak OSPOD. Ten o tom informoval otce. On přesto přijel, protože věděl, že tam budou novináři," zoufá si Hanychová.

"Tohle nemůže nikomu projít. Všichni spíme spolu v jedné místnosti, aby se děti nebály. Já jsem opustila Jaromíra, protože moje děti z něj měly strach. Přišel na můj pozemek, aniž by mu to někdo dovolil. Chtěl napadnout mě a mně zachránil život můj manžel." Veřejně také zalitovala, že kdy se Soukupem navázala vztah, a také toho, že se rozhodla s ním mít dítě.