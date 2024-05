"Snad jste si nemysleli, že mi chyběl váš názor," vzkazuje Dara Rolins svým kritikům

Důvodem toho, že se zpěvačka Dara Rolins několik týdnů svým sledujícím neukázala, byla rekonvalescence po estetickém zákroku, který podstoupila v Itálii. Ten se nakonec nepodařilo utajit, protože operatér se pochlubil slavnou klientkou na sociálních sítích. "Ono to, že se to vlastně ví, má svoje výhody. Díky sdílnosti pana doktora nemusím tím pádem nic vysvětlovat," napsala Rolins k prvnímu příspěvku, kdy už se cítila na to ukázat svůj nový vzhled. Jenže spustila lavinu kritiky.

Možná dopředu tušila, jaké reakce přijdou, a tak upozornila i na to, že její vzhled ještě není finální a obličej se bude ještě v čase měnit. "Samozřejmě, všechno chce čas a moment, kdy se VŠECHNO správně 'usadí' a stane naprosto přirozeným, není to jen o době zahojení," vysvětluje zpěvačka, která se úpravám nikdy nebránila. Přiznala například předělaný nos nebo upravená prsa. Nyní měla podstoupit lifting obličeje.

Část fanoušků má však jasno. Podle nich se zákrok nepovedl a Dara by měla s úpravami brzdit, protože se prý mění k nepoznání. "Škoda, že už Dara nevypadá jako Dara," napsal jeden ze sledujících. "Takhle to vypadá, když někdo nedokáže stárnout s grácií," rýpnul si další komentář. "Naše Donatella Versace," napsala fanynka, která narážela na majitelku slavného módního domu, jež proslula právě svou zálibou v plastických operacích. "Vrásky jsou pryč, ale Dara taky," posteskl si další. "Na první fotce to je jak Michael Jackson. Darinko, už to nepřeháněj," zněl jeden z mnoha negativních komentářů.

Zpěvačka si tím ale nehodlá nechat zkazit náladu. "Snad jste si nemysleli, že jsem se vrátila, protože mi chyběl názor všech těch odborníků na Daru. Na to, jak se cítím, na čem mi záleží a co se mi líbí, nemá dobrý a špatný komentář žádný vliv. To možná, kdy mi bylo 10 let a myslela jsem si, že mě musí mít každý rád, abych byla šťastná," napsala v nejnovějším postu, kterým se rozhodla reagovat na své kritiky. Těm také doporučila, aby svůj názor šli vyjádřit někam jinam než na její profil.