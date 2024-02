Daru Rolins podvedl doktor a zveřejnil její snímky z plastiky

Velmi nepříjemný zážitek má za sebou zpěvačka Dara Rolins. Ta se svěřila do péče plastického chirurga z Říma Michela Pascaliho, který ale zneužil její důvěry a záběry ze zákroku zveřejnil na svém profilu na Instagramu. Podle něj podstoupila zpěvačka lifting obličeje a krku a také operaci víček.

"Zřejmě už je mým osudem, že věci, které si chci nechat pro sebe v soukromí, vyplavou na povrch snad dřív, než se stanou. Přiznávám, je to občas velmi nepříjemné," začala své vyjádření k celé záležitosti zpěvačka.

Připomněla také, že to bohužel nebylo poprvé, co informace z jejího soukromí takhle unikly na veřejnost. "A stejně tak jako před dvěma lety měl jistý doktor potřebu sdílet se světem úpravu mého nosu, tak i tentokrát se našel další, který se chtěl pochlubit zákrokem, a že má u sebe ‘Darinku’, 715 tisíc sledujících, co na to říct…" posteskla si Rolins na svém Instagramu s tím, že rozhodně nemá potřebu takové věci sdílet. Dodala, že ač je osobou veřejně známou, nemá žádnou oznamovací povinnost informovat fanoušky o všem, co se v jejím životě děje.

"A že nejsem na fotkách nebo videu pana doktora moc hezká? No, nejsem! A kdo je? Když ráno vyleze z postele, anebo když má před zákrokem vydezinfikované vlasy i celou tvář… Která žena se upravuje nebo maluje do nemocnice? Já ne! Takovou fotku nechcete ani do rodinného alba. Teď je můj čas, sama pro sebe… uzdravit se, nabrat sílu a vzpamatovat se z podpásovky, kterou mi po slávě bažící doktor naservíroval," zakončila rozhořčeně své prohlášení.