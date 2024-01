Smyl pro tumor měl mít jiného hrdinu. Filip Březina připadal režisérce moc slušný

Aby Filip Březina získal roli v seriálu Smysl pro tumor, musel absolvovat tříkolový konkurz. "Castingová režisérka Zuzana Povýšilová mě znala a ptala se, jestli bych se nechtěl zúčastnit. Poslala mi dva nebo tři díly a já jsem hned po prvním věděl, že to je něco, co rozhodně chci dělat. No a ono to vyšlo," prozradil herec v rozhovoru pro iDnes.cz.

Režisérka Tereza Kopáčová pak na novinářské projekci odpověděla na otázku, proč roli získal zrovna Filip, že hrál prostě objektivně nejlépe. Kopáčová si přitom původně představovala do role seriálového Filipa někoho typově odlišného. "Filip je zpočátku floutek, suverénní balič. Prý jsem pro ni nebyl ten typ. Ale přesvědčil jsem ji, že to dokážu zahrát," uvedl Březina ve zmíněném rozhovoru.

Hrdina seriálu se potýká s rakovinou, což byla v mnoha ohledech pro Filipa výzva. Náročné pro něj bylo i to, když ještě před premiérou pozval své rodiče na promítání prvních dvou dílů. V seriálu má totiž spoustu postelových scén a dívat se na ně ve společnosti rodičů mu nebylo příjemné. "Představte si, že sedíte v kině, na jedné straně vedle vás máma, na druhé táta a díváte se na sebe, jak… No, dívat se s mámou na to, jak jsem s někým v posteli, je vážně divné. Přitom viděli jen první dva díly. Pak tam toho bude ještě víc. A co teprve řekne babička?" ptá se herec.