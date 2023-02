Smrt mého nejlepšího přítele. Tragické konce slavných kamarádství

"Tato žena je po mém boku víc než deset let, to není náhoda. Je mojí kamarádkou, manažerkou, blízkou duší. Svůj život si bez ní neumím ani představit," napsala Dara Rolins k fotce s Evou Skallovou, kterou zveřejnila na svém Instagramu v březnu 2016. Skallová už tehdy statečně bojovala s agresivním typem rakoviny. "Poslouchám primáře, který je pro mě guru, kouzelník a spasitel. Neptám se na to, co nechci vědět. Myslím, že se z toho vylížu. Je přede mnou ještě dlouhá cesta. Bude velmi trnitá, velmi bolestivá. I kdybych to měla dožít s nějakou s*ačkou v zádech, tak to dobojuji. Zvesela," prohlásila Skallová ještě v červnu 2016. Koncem září téhož roku zemřela. Bylo jí 36 let. Pro Daru byla situace o to horší, že musela utěšovat i svou dceru Lolu, která byla velkou kamarádkou Skallové dcery Charlotty.

