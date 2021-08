Smutné vzpomínání Havlové: Jaká síla a nezlomnost se ve mně vzala, nepochopím

Dagmar Havlová na svém Instagramu zavzpomínala na složité natáčení seriálu Sanitka 2, který Česká televize momentálně opakuje. Pokračování legendárního seriálu Sanitka se začalo natáčet 12. září 2011, poslední klapka padla 29. června 2012.

Havlová se v době natáčení musela rozloučit se svým milovaným manželem, bývalým prezidentem Václavem Havlem, který 18. prosince 2011 na následky dlouhodobých zdravotních problémů zemřel ve spánku na chalupě v Hrádečku u Trutnova. Manželka Dagmar a jedna ze sester boromejek, které se o Havla staraly, byly u jeho lože. 23. prosince 2011 proběhl státní pohřeb v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Poslední akt pohřbu byl proveden ve strašnickém krematoriu.

"V těchto dnech opakují seriál Sanitka ll. Pouštím si díly zpětně, když se vrátím z natáčení, abych ji konečně viděla celou. U toho se mi vybavuje, za jak smutných okolností jsem ji dotáčela. Je to touto dobou deset roků. Jaká síla a nezlomnost se ve mně vzala, nepochopím. Snad to někdy vypíšu v nějakém obsáhlejším textu, než je možnost tohoto příspěvku. Krásný večer, moji milí instapřátelé. Vaše DH," napsala k příspěvku o seriálu Sanitka 2 na svém Instagramu Havlová.

"Člověk se vždycky diví, jak to mohl zvládnout!! Je to zvláštní!! Tohle je skvělý seriál a vy jste úžasná Paní Dagmar!! Krásný večer i Vám," vzkázala u příspěvku herečce jedna z fanynek. "Paní Dášo, i když se tam usmíváte a moc vám to v seriálu slušelo, máte smutné oči… Seriál Sanitka mám ráda. Hezký večer," dodal na sociální síti další její sledující.