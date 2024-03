"Smrdí to šoubyznysem," říká o své dceři Patricie Pagáčová

Herečku Patricii Pagáčovou má řada lidí spojenou s její rolí v nekonečném seriálu Ulice, kde strávila dlouhých čtrnáct let a v podstatě s ním vyrostla z malé holky v dospělou ženu. Před kamerou se ale objevovala už dávno předtím. Možná i proto, že ví, jaké je to, vyrůstat jako dětská herečka, drží zatím svou jedinou dceru Bibianu od kamer dál.

Podle vlastních slov nemá žádné ambice a svou holčičku neplánuje vodit na castingy. "Nechám to ní, aby se rozhodla sama, jestli ji to láká nebo ne. Komediantka je ale dost velká, pořád se předvádí. Zpívá, dělá blbiny, takže to trošku smrdí šoubyznysem," říká se smíchem Pagáčová.

Herečka se také netají tím, že jí dává péče o téměř tříleté děvčátko pořádně zabrat. Na rozšíření rodiny tak s manželem Tiborem rozhodně nepomýšlejí. "Budu upřímná, jedno dítě mi stačí," prozradila. Stejně neustále čelí otázkám na druhé dítě. Pagáčová se také již několikrát rozčílila na sociálních sítích, kde jí lidé gratulovali k těhotenství pokaždé, když zveřejnila snímek, na kterém má třeba jen volnější šaty. Podle ní je to velmi necitlivé a lidé by se do takových spekulací neměli vůbec pouštět.