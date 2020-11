Modelky, herci či režisér: Slavní Češi, kteří dobyli svět

Stát se slavným není jednoduché. Podaří-li se to na domácí půdě, je to skvělé, ale sklízíte-li úspěch i v zahraničí, už to něco znamená. Kteří slavní Češi si získali status světové hvězdy a znají je i lidé na opačné polokouli?