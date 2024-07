Po roce od smrti Sinéad O’Connorové je jasná příčina smrti. Zabily ji nemocné plíce

Kontroverzní irská hudebnice Sinéad O’Connorová zemřela 26. července 2023 ve věku 56 let. Už tehdy neměla policie podezření, že by šlo o cizí zavinění. Nyní se to potvrdilo. Podle deníku Irish Times, který má k dispozici její úmrtní list, zemřela na zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci a bronchiálního astmatu. Kromě toho u ní byla zjištěna také infekce dolních cest dýchacích.

O´Connorová neměla jednoduchý život a mnohokrát mluvila o dobrovolném odchodu ze světa. Bylo to bezpochyby způsobené i nelehkým dětstvím, kdy ji údajně týrala a zneužívala matka. Následovaly útěky z domova, záškoláctví a prostituce. To vyvrcholilo jejím umístěním do nechvalně proslulých tzv. Magdaleniných prádelen, což byly polepšovny vedené řádovými sestrami, které se ale k internovaným ženám chovaly velmi krutě.

Náboženství bylo pro zpěvačku, která trpěla bipolární poruchou, velkým tématem. Koncem 90. let se nechala od biskupa nezávislé katolické skupiny v Lurdech vysvětit na kněžku, což ale římskokatolická církev nikdy neuznala. V roce 2017 se oficiálně přejmenovala na Magdu Davittovou a v 2018 oznámila, že konvertovala k islámu a přijala arabské jméno Šuhadá.

Zpěvačka má na svém kontě celou řadu ocenění a za svůj život byla celkem čtyřikrát vdaná a měla čtyři děti. Její syn Shane v roce 2022 spáchal sebevraždu. Bylo mu pouhých sedmnáct let.