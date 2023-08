Simona Stašová rok a půl tajila smrt svého milovaného tatínka

Herečka Simona Stašová za svůj životní úkol považuje bavit publikum. Tohoto přesvědčení se držela i v jedné z nejtěžších chvil svého života. A sice když přišla o svého tatínka. "Bylo to před Vánocemi a já nechtěla kazit lidem náladu tím, že mám smutek. Tak jsem to pojala jako čistě soukromou záležitost," prozradila Stašová až rok a půl po tragické události.

Přestože smutek ze ztráty rodiče nikdy nepřebolí, herečka je ráda, že si s tatínkem stihli všechno říct a že spolu trávili každou možnou chvilku. "Za tatínkem jsem chodila, co nejčastěji to šlo, a jsem vděčná, že jsem měla tu možnost. Za těch pět let jsme si všechno stihli říct a já se na vše zeptala. Po jeho odchodu tak spolu máme čistý stůl. Nemůžu říct, že by proto byl můj smutek z tatínkovy smrti menší, ale nemám žádné výčitky a ani dotazy, to je důležité," řekla smířeně Blesku.

Prozradila i detaily toho, jak život jejího otce skončil. "Naposledy jsme se viděli 8. prosince 2021, byla jsem za tatínkem jako vždy, popovídat si, přinést mu, co potřeboval. Nic nenaznačovalo, že se vidíme naposledy. Jen pár hodin nato zemřel," dodala herečka.

Se zdravotními problémy se Břetislav Staš potýkal už od roku 2016, kdy po kolapsu, způsobeném pravděpodobně mrtvicí, bojoval v nemocnici tři dny o holý život. Poté se u něj, bohužel, projevily příznaky Alzheimerovy choroby. Ještě nějakou dobu žil doma v Ostravě, poté ho ale jeho jediná dcera přesunula do Prahy do Alzheimer Home v Kunraticích, kde je shodou okolností patronkou Stašova bývalá žena herečka Jiřina Bohdalová.