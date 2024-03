Od Etzlera hrnek a od synů večeře. Bohdalová přála oslavenkyni Stašové už v sedm ráno

Divadlo je jednou z radostí hereččina života, a tak jí vůbec nevadí, že svůj narozeninový den strávila prací. Naopak! "Je to nejlepší, co bych jinak doma dělala. Akorát bych přemýšlela, že to jsou poslední šedesátiny. Příští rok mi to, že ten čas tak letí, už tak divné snad připadat nebude," prozradila Stašová v zákulisí Divadla Lucie Bílé, kde účinkuje v komedii Kouzelná volovina.

První, kdo jí v den narozenin blahopřál, byla brzo ráno její matka, herečka Jiřina Bohdalová. "Ta zřejmě nepředpokládala, že jí ten telefon v sedm ráno vezmu," uvedla Stašová s tím, že si nesmí připadat stará, protože mamince bude brzy 93 let. "Oproti ní jsem zajíc," dodala.

Stašové popřáli i její synové, kteří maminku po představení vzali na narozeninovou večeři. Mezi gratulanty nechyběla ani Lucie Bílá, která herečce pogratulovala společně se synem Filipem i partnerem Radkem. Bílá oslavenkyni darovala ručně vyráběné šperky a kolega Miroslav Etzler obdaroval herečku hrníčkem.

"Všem moc děkuji. Je to krásné, jsou to jedny z nejhezčích posledních šedesátých narozenin. Příští rok už to nebude ono. Ta sedmdesátka přece jenom už nebude taková jako ta šedesát devítka," dodala Simona Stašová.