Parte odhalilo, jak proběhne rozloučení se Simonou Postlerovou. Chybí tam její matka

To, jak bude vypadat poslední rozloučení s herečkou Simonou Postlerovou, která zcela nečekaně zemřela v neděli 5. května, odhalilo její parte. Kromě místa a data pohřbu se ale veřejnost mohla pozastavit i nad tím, že na parte chybí zmínka o Simonině matce, hlasové koučce Janě Postlerové.

To pouze potvrzuje, jak napjaté vztahy mezi oblíbenou herečkou a její matkou už dlouhé roky panovaly. Mnohé také šokoval fakt, jak rázně se Jana Postlerová distancovala od možnosti, že by se po smrti své dcery podílela na péči o autistického vnuka Damiána. "Kdo se teď postará o Damiána? To není moje věc. Má okolo sebe přece lidi, kteří se postarají," řekla Postlerová Blesku. Není tak divu, že na parte jsou uvedení pouze syn Damián, dcera Jana Magdaléna, její muž a také vnučka Magdaléna.

Pohřeb se bude konat v úterý 14. května v 11 hodin (od 10 hodin bude možné přinést květiny) v Divadle na Vinohradech a od 13 hodin v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru proběhne mše svatá, kterou bude sloužit Simonin blízký přítel, kaplan olomouckého arcibiskupství Stanislav Surma. Uložení do hrobu pak proběhne pouze v rodinném kruhu.