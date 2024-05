O postiženého syna Postlerové se její matka nepostará. "To není moje věc," říká

To, že vztahy mezi o víkendu zesnulou herečkou Simonou Postlerovou a její matkou, vyhlášenou hlasovou koučkou Janou Postlerovou, nebyly úplně ideální, bylo veřejným tajemstvím. Přesto ji nečekaná smrt dcery zasáhla. "Byl to pro mě strašný šok. Ještě pořád musím ležet, jak se mi udělalo zle," řekla Jana Postlerová Blesku. Tomu také přiznala, že se s dcerou v podstatě nestýkaly. "Ani si nepamatuju, kdy jsem ji viděla naposledy… A nezlobte se, nechce se mi o tom a vůbec o ničem mluvit," dodala Postlerová.

Nikoho tak asi ani moc nepřekvapilo, jak se postavila k tomu, že její vnuk Damián, který trpí těžkou formou autismu, najednou zůstal bez pečovatele. Ona se o něj rozhodně starat nebude. "To není moje věc. Má okolo sebe přece lidi, kteří se postarají," řekla lakonicky.

Nejbližším příbuzným Damiána je jeho starší sestra Jana Magdalena. Pokud by o něj nemohla pečovat ani ona, musel by mladík pravděpodobně do ústavní péče. "Asi půjde do ústavu, pokud se o něj nebude starat sestra. Nicméně on byl v nějakém stacionáři a Simona si ho brala, když měla volno. Ale mívala od něj modřiny. On ji občas napadal, ale nemohl za to. Damián byl občas agresivní," tvrdí zdroj magazínu Extra.cz.

