Simona Krainová už drahé věci nepotřebuje. Radši se věnuje meditacím

"Každý máme v životě svoje momenty, kdy zakopneme, spadneme, ale to je právě ten moment, kdy si pak člověk naopak váží toho momentu, kdy už je konečně zase nahoře, a moc dobře si pamatuje, co bylo dole. Takže já se snažím pak ty věci už nedělat, vyhýbat se toxickým věcem, toxickým lidem, neopakovat znovu ty chyby, čímž se člověk fakt učí," rozpovídala se nedávno pro eXtra.cz Simona Krainová. "Určitě jsem mnoho věcí přehodnotila poté, co jsem se stala maminkou. Předtím jsem byla taková rozevlátá, nezodpovědná, což už tak úplně není."

Pobyt v Dominikánské republice, kde modelka s rodinou našla svůj druhý domov, ji přivedl kromě jiného i ke speciálním šamanským rituálům a meditacím. "Hodně mi to pomohlo si uvědomit, co je v životě důležité, a nastavit si správné priority a to špatné ze svého života odbourat pryč," říká. "Lidé by se měli naučit zpřítomnit a žít v tom přítomném momentu, protože důležité je to, co se děje teď, ne to, co bylo, ani to, co bude."

Tyto praktiky ji přivedly k tomu, že Krainová jako známá workoholička přehodnotila své životní priority. "Chci trávit více času se svými dětmi a nedělat už tolik práce, už mě nebaví tolik pracovat. Užívám si momenty, kdy jsem doma a nemusím dělat vůbec nic," tvrdí, a dokonce přestala tolik lpět na materiálních věcech. "Začala jsem přemýšlet o tom, co je to štěstí, jestli je to mít větší auto, víc peněz, drahá kabelka… Já vlastně rozprodávám všechny značkové věci, co mám, tedy ne všechny, ale chci se oprostit od věcí, co mám."

Jedna vášeň pro nakupování jí ovšem přece jen zůstala. "Jediné, co mě baví, je nakupovat nemovitosti, protože to bude pro moje děti," obhajuje se Krainová. "Investovat peníze do chytrých věcí, nenechávat to v bance. Aby to, co jsem si vytvořila a vybudovala, nezůstalo někde v černé díře. Ale dělám to pro svoje děti a je mi už ukradené, jestli jsem na tolika večírcích, jestli jsem vidět a jestli mám padesát Chanel kabelek, to už je mi úplně ukradené," říká. "Spíše rozprodávám, zbavuji se věcí a cítím se strašně hezky. Stačí mi ke štěstí pár věcí a to, že mám slunce nad hlavou, nic mě nebolí a moje děti a manžel jsou šťastní."