Simona Krainová se s rodinou rozhodla odstěhovat z Česka. Kam má namířeno?

Se svými plány do budoucna se modelka Simona Krainová nijak netají. "Už několikrát jsem řekla, že časem bychom se celá rodina přestěhovali do Dominikánské republiky, kde jsme koupili apartmán a máme v plánu další přikoupit, ten by byl investiční na pronájem," svěřila se Krainová, kterou ale zatím v rodné zemi drží pracovní závazky.

"Už je to tady dlouhé, ale projektů je tolik, že nevím, kde mi hlava stojí, a navíc jsem typ člověka, který musí neustále něco dělat. Na konci listopadu s manželem a syny odlétáme na Maledivy, pak se kluci vrátí domů do školy a my s Karlem letíme na ájurvédu na Srí Lanku. Už jsme tam byli dvakrát, je to pro nás restart celého těla a hlavy. Po Novém roce konečně domů do Dominikány, kde budeme několik měsíců. Kluci přestoupí na mezinárodní školu, už se tady na to připravují, chodí na doučování, aby nic nezmeškali, a na španělštinu," pochlubila se máma dvou synů Blesku.

Spolu s tím, že chtějí přesídlit za oceán, jde ruku v ruce i plán zbavit se chalupy, kterou si před lety pořídili ve středních Čechách. "Chtěli jsme ji prodat, už jsme měli zájemce, ale nedohodli jsme se. Je to nádherné místo, které především miluje Bruno, protože tam má rybník a chytá ryby, ale není čas tam jezdit. Navíc i něco stojí provoz, tak do budoucna uvidíme, jak s touhle nemovitostí naložíme," dodala modelka.