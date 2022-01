V české komedii století jim bylo jen pár let. Jeden z nich si nic nepamatuje

"Léta tryskem pádí, čas nikoho příliš nešetří," zpívá se v písničce v komedii režisérky Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Od její premiéry letos uplyne 40 let. Lukáši Pelánkovi, představiteli filmového Matýska, byl v době natáčení pouhý jeden rok, dnes je z něj čtyřicátník. Marek Dvořák alias Bertík si po komedii století zahrál ještě pár dětských rolí, ovšem od té doby se herectví nijak nevěnuje. U herecké profese nezůstal ani Václav Korda, představitel Míši.

"Já věděl prd," připomíná Pelánek, v době natáčení byl batole a o tom, že Matýska ve snímku hrál on, se dozvěděl později. Kordovi bylo ve filmu sedm a Dvořákovi o rok víc. "Byl jsem nejstarší, a to mi zůstalo," smál se.

Dalším hostem ve středečním pořadu Show Jana Krause byla starší sestra moderátora pořadu Eliška Krausová-Chaves. Ta se živí jako profesorka francouzštiny a od roku 1968 žije v kolumbijské Bogotě. Krausovi do show přinesla dárek, autobiografickou knihu, která vypráví o jejím jihoamerickém dobrodružství.

Krausová-Chaves o zemi v pořadu přiznala, že je bohatá na přírodu, ale také dost nebezpečná. Ona sama se tam vydala ještě v době, kdy Jan Kraus byl ještě malý. Do Kolumbie jela za účelem, aby se zdokonalila ve španělštině. A už samotná cesta byla velice dobrodružná.

Strýc, který ji do Bogoty pozval, jí poslal letenku do Londýna. "Odletěla jsem tedy do Londýna, tam mě posadili do takového obrovského letadla, které letělo do Caracasu. Všichni mluvili anglicky, jenom já ne, takže jsem nerozuměla ničemu. Nedali mi nic a ani jsem nevěděla, jak se připoutat, a tak jsem pás celou dobu držela," vzpomínala Krausova starší sestra.

V humorném duchu se nesla i v pořadí druhá návštěva. Po příchodu Richarda Genzera se spustilo taneční video skupiny UNO, v níž Genzer alias Geňa vystupoval. Následovalo další video, kde herec připravuje palačinky. "Je to v takovém speciálním grifu, musíš být jako houslista a dělat takový ušlechtilý pohyb," vysvětloval, jak dělat úhledné a tenké crêpes, a ke své zanícenosti si postěžoval, že se mu vždy udělá dvojitá brada a vypadá pak jako pelikán.

Herec pokračoval vyprávěním o hausbótu. "Co je na hausbótu nejhorší - nesmíš se rozkmotřit s kachnami a labutěmi," varoval a vyprávěl, jak vedl válku s labuťákem, který se zamiloval do jeho vodního skútru.