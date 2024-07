Charlotte Štiková se obula do své sestry i matky. Proti ní se ohradil už i Kokta

Vztahy v rodině bývalých Štikových jsou přinejmenším komplikované a situace se mění každým okamžikem. V posledních měsících médii hýbou informace, že mladší z dcer Moniky Binias Charlotte Štiková se potýká s drogovou závislostí a pomoc své rodiny zarputile odmítá. Nyní je na ni podáno trestní oznámení, podle kterého měla vykrást salon krásy, v němž pracovala.

"Chtěla jsem věřit tomu, že chodí do té práce a že je vše v pořádku, ale pak nám chodily informace od lidí, co ji znají. Že v podstatě žije v nějakém novodobém otroctví, že žije ve sklepě bez oken," promluvila o své sestře Ornella Koktová v podcastu, který má spolu s Agátou Hanychovou.

To se ovšem Charlotte Štikové nelíbilo a svou sestru i matku obvinila z toho, že na zprávách o ní se snaží vydělat. "Pomluvy a lži, které o mně šíříte, vám oběma mají jen namastit kapsy! Obě o mně lžete! Nikdy mě nikdo nebil ani nikde nezamykal, jak tvrdíte. Má to jen zvednout sledovanost vašich pořadů. Mám toho dost, jste obě stejné," vzkázala jim.

Když ji novináři zastihli v Karlových Varech, svou rodinu, zejména svou matku, nijak nešetřila. "Když jsem potřebovala pomoct, tak mi nikdo nepomohl a pomohla jsem si sama, nějaká pomoc z její strany vůbec nebyla. Ani padesát korun. Jsou to jenom slova, raději bych to dál nerozebírala," uvedla pro Blesk.

Obvinění z toho, že jeho žena své sestře nechce pomoct, si ovšem nenechal líbit ani podnikatel Josef Kokta, který svou švagrovou oslovil přes sociální sítě. "Tak asi tak, drahá Šarloto: ty tvoje vzkazy přes Blesk pro Ornellu jsou šílené. Ty sama víš, kolikrát ti už Orny chtěla pomoci a odvézt tě k nám, kde by ses dala do kupy. Naposled předminulou neděli, kdy jsi jí brečela do telefonu, a všechno to, co řekla ve svém podcastu, měla od tebe. Takže si nic nevymyslela."

"Už sedala do auta, že pro tebe jede, a ty voláš, že čekáš na nějakého chlapa z Ostravy a že s ní k nám nepojedeš. Nakonec jste celá partička odjela do Varů se předvést mediím," pokračoval ve svém vyprávění. "Pak Ornelle voláš z Varů, aby ti poslala peníze na účet nějakého chlapa, a když ona odmítla, tak jsi jí řekla: 'Vyliž si p*del.' To je šílený. Nemyslíš? A teď budeš přes novináře posílat vzkaz Ornelle, ať na tobě nevydělává? Na tobě ona nevydělala ani zlámanou grešli," uzavřel svůj příspěvek Kokta.