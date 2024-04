"Matka lže, rodina mě opustila," říká Charlotte Štiková. Z drog se dostává sama

Charlotte, nejmladší z klanu Štikových, se už před delší dobou dostala do problémů. Nyní se na ni mediální pozornost upřela kvůli Charlottině matce Monice, která o své mladší dceři promluvila ve svém placeném podcastu. Tam uvedla, že Charlotte přespává na nádraží mezi feťáky a ona dělá vše, co je v jejích silách, aby ji zachránila. Jenže, jak se zdá, není to tak zcela pravda.

"Nestýkáme se. Rozhodně to není pravda. Nevím, jak na tohle přišla anebo jestli si tím chtěla nějak zviditelnit ten svůj podcast. Já fakt netuším…" řekla Charlotte Štiková v rozhovoru pro Blesk. Zároveň ale potvrdila, že s tvrdými drogami se nějakou dobu potýkala. Nyní je však podle svých slov "čistá".

"Ano, brala jsem. Vlastně na každé akci jsem si dřív vždycky dávala. Pak jsem začala být sama ze sebe zklamaná a říkala jsem si, že to takhle nejde. Najednou to začalo být častější a nechtěla jsem, aby to tak šlo dál. Teď jsem čistá!" přiznala Charlotte s tím, že užívala kokain a pervitin.

Na začátku jejích problémů i braní tvrdých drog podle Charlotte bylo, když se stala obětí trestného činu, po kterém se jí od nejbližších nedostalo pomoci. "Na začátku toho mého pádu mě vykradli a od té doby to šlo se mnou z kopce. Čekala jsem i nějakou pomoc od rodiny, ale jak jsem říkala, otočili se ke mně zády. Jako bych jim něco udělala… Přitom mně bylo ublíženo, a ještě jsem za to byla od nich trestaná! Nikdy nikdo z rodiny mi nepomáhal, středem pozornosti byla vždy Ornella a já jsem si všechno řešila sama," postěžovala si nejmladší Štiková. Zároveň tak vyvrátila slova své starší sestry Ornelly Koktové, jež tvrdila, že se sestru pokoušela kontaktovat s nabídkou pomoci.

Charlotte také tvrdí, že už má drogy pod kontrolou, našla si práci a splácí i své dluhy. Odbornou pomoc nevyhledala, prý to není nutné. "Myslím, že kdybych šla na nějakou terapii, měla bych to víc v hlavě a začala bych se v tom moc pitvat. Každému pomůže něco jiného a já si myslím, že to zvládnu dál sama!"