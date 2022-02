Eva Burešová a Marek Lambora si ve Slunečné konečně řeknou své ano

Velkolepou svatbou se po dvou letech završí seriál Slunečná. Týna Popelková, kterou hraje Eva Burešová, si konečně vezme Janka v podání Marka Lambory. A kruh se uzavírá i místem natáčení. Seriál totiž končí v kostele v Zápech, tedy na místě, kde původně začal. V prvním díle se zde odehrával pohřeb tatínka hlavní ženské postavy.

Emotivní chvíle to byla i pro samotné herce. "Recituješ ten slib a přemýšlíš o tom, že v kostele říkáš, že někoho miluješ, slibuješ mu lásku. Tak vás to na chvíli přepadne, ale hned to zase zmizí. Den před natáčením jsem psala produkci, když mi poslala časy nástupů na natáčení, jestli bude nějaká rozlučka se svobodou. Nebyla," řekla o natáčení poslední scény Slunečné Burešová.

Diváci se pochopitelně také těšili na to, jaké šaty nevěsta oblékne. "Šaty jsou pro Týnu osudové, měla si v nich vzít Štěpána, než mu utekla. Jsou po její mamince a vdávat se v nich Týna zkrátka musí. Je to dědictví," prozradila herečka.

I když se všem představitelům s kolektivem, ve kterém strávili několik let, loučilo jen těžko, přiznali, že už se na nich začalo podepisovat vyčerpání. "Probudil jsem se unavený a vůbec se mi nechtělo vstávat. Ty dny předtím byly velmi náročné," posteskl si před posledním dnem Lambora.

Poslední díl celého seriálu, celkově 160., odvysílá TV Prima 22. února ve 20:15.