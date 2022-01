Seriál Slunečná se vrátil na obrazovky. Nynější řadou ale skončí

Poslední řada populárního seriálu Slunečná přinese podle tvůrců dramatické chvíle, dvě svatby i starosti o trojčata, která si hlavní postavy Janek s Týnou v podání Marka Lambory a Evy Burešové už hýčkají doma.

Že nebude snadné tak velkou rodinku napasovat do malého pokojíčku, pochopí Janek hned a bude řešit strasti i slasti novopečeného tatínka. "Miminka jsou neskutečně krásná a hodná. Skoro jsem zapomněla, jak malá po porodu jsou. Bylo zvláštní zase držet tak malé miminko v ruce. A přiznám se rovnou, že jsem je od sebe nerozeznala, jen podle rodičů," prozrazuje, jaké bylo natáčení s miminky seriálová maminka Eva Burešová.

Klid nebude mít ani Erika v podání Kristýny Kociánové. Na ni má totiž spadeno Simona (Monika Timková), která počítá i s tím, že půjde klidně přes mrtvoly. "Ze začátku to vypadá, že je Simona ta pravá, kterou Erika hledala, ale je to všechno úplně jinak. Moc mě to baví hrát, a hlavně je co hrát. Simona má své tajemství, pracuje v azylovém domě, ale všechno je jen proto, že má v hlavě své plány," naznačuje Monika Timková. Nikdo tak v jejím okolí není v bezpečí.

Seriál Slunečná běží na TV Prima již třetím rokem, do této chvíle se na televizních obrazovkách vysílal dvakrát týdně. Aktuálně se vysílá třetí řada a pokračování zatím v plánu není.

První letošní díl uvedla TV Prima v úterý 4. ledna, pokračování bude následovat ve čtvrtek 6. ledna. Už od příštího týdne však dojde ke změně vysílacího schématu, kdy se seriál bude na obrazovkách objevovat pouze v úterky.