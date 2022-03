Šéfkuchař Forejt nadaboval kreslenou postavu. "Dělám něco, co jsem nikdy nedělal"

"Jsem v dabingovém studiu a dělám něco, co jsem nikdy předtím nedělal," prozradil ve videu. "Myslím si, že to byl omyl, ale zatím to vypadá na docela fajn omyl," prohlásil v krátkém videu z dabingového studia Přemek Forejt, který se veřejně proslavil jako porotce reality show MasterChef Česko.

Pro film Forejt nadaboval jednu ze záporných postav. "Těší mě, že jde o zápornou postavu. Vždycky byl můj sen zahrát si někdy záporáka, takže tohle je dobrý start. Jinak myslím, že jsem hodný člověk. V MasterChefovi jsem sám za sebe a tady jsem si užil, že můžu hrát někoho jiného," prozradil.

Forejt, jenž je šéfkuchařem olomoucké restaurace Entrée, si v roce 2020 vyzkoušel i roli zpěváka, když s kapelou Nebe představil píseň Stella, kterou pro něj napsal textař a muzikant Petr Harazin, jenž se v minulosti také spolupodílel na písních pro Karla Gotta, Lucii Bílou nebo kapelu Kryštof. Vloni si spolupráci zopakovali v písni Please.