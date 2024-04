"Stydím se za to, jak jsem přemýšlela," říká o své nemoci Šebrleho parťačka Porubková

Moderátorka hlavní zpravodajské relace na TV Prima Soňa Porubková právě slaví své 34. narozeniny. A symbolicky sedm let od diagnózy rakoviny kůže se rozhodla zveřejnit svůj příběh s nadějí, že se jí podaří šířit osvětu a možná někomu dalšímu zachránit zdraví či život.

Z malého, zdánlivě nevinného znaménka se totiž vyklubal zhoubný melanom. Naštěstí byla nemoc podchycena včas a podařilo se vyoperovat celé ložisko. Moderátorka však přiznává, že si za svou nemoc mohla tak trochu sama svým nezodpovědným přístupem a touhou po opálení.

"Takovou (hloupou) představu o kráse jsem totiž mnoho let měla - pokud se z dovolené nevrátím dostatečně opálená, nebudu hezká… Ano, chodila jsem i do solárií… Nebudu říkat, kolikrát jsem si dekolt nehezky spálila, "bavila" jsem se "loupáním" kůže a přišlo mi to v pořádku. Vždycky se přece napřed spálím, abych pak zhnědla… Místo krému s faktorem jsem se patlala dětským olejíčkem, abych na sebe přitáhla co nejvíc slunečních paprsků, a ležela nehybně přes celé poledne na pláži i ve vodě, protože ve vodě to přece opaluje ještě víc…," přiznala Porubková na Instagramu svá pochybení a sype si popel na hlavu.

"Hloupá, že? Ano… stydím se za to, jak jsem přemýšlela, byla jsem holka s jistým ideálem krásy, který byl dost utvořen dokonalými těly na sociálních sítích…," dodala s tím, že dnes je její přístup zcela opačný. Dovolené u moře vyměnila za hory, zakrývá se oblečením a maže ochranným faktorem 50 i v Čechách, byť jde jen na zahradu či procházku. Dobře totiž ví, že i když je považována za vyléčenou, nemoc může, bohužel, znovu udeřit. Své sledující na závěr vyzvala k opatrnosti a také k prevenci a tomu, aby si nechali svá znaménka zkontrolovat.