Nejen Karel III. se potýká s rakovinou. I další z královské rodiny museli bojovat

Minulý týden Spojené království, ale i celý svět překvapila zpráva, že se král Karel III. potýká s rakovinou. Detaily, který orgán přesně nemoc postihla, i to, nakolik je jeho stav vážný, se zatím na veřejnost nedostaly. A ačkoli se to na první pohled může zdát jako šok - panovník se na svých 75 let zdál být ve skvělé kondici - v jeho rodině má zhoubná nemoc překvapivě dlouhou a rozmanitou historii.

Zatímco někteří členové královské rodiny rakovinu opakovaně porazili a dožili se i extrémně vysokého věku, nejsmutnější je snad příběh holčičky, která svůj boj s ní prohrála již ve svých pěti letech. Podívejte se do galerie.