Puff Daddyho viní ze sexuálního násilí. Mezi stovkou obětí byly i děti

Světová média se už několik měsíců věnují kauze hudebníka a producenta Seana Combse, který vystupoval pod jmény Puff Daddy nebo P. Diddy. Ten byl zatčen a následně obviněn z řady sexuálních deliktů. Některé z nich měly být spáchány i na dětech. Nezletilých obětí má být podle právníka Tonyho Buzbee pětadvacet. Sean Combs prostřednictvím svých právních zástupců veškerá obvinění popírá a považuje je za vykonstruovaná.

"Většina obětí měla být znásilněna po večírcích pořádaných Combsem, které se konaly na známých místech, v soukromých rezidencích i hotelech," uvedl Buzbee. Podle něj byl scénář napadení ve většině případů podobný. Oběti byly zneužity poté, co jim byla přislíbena kariéra v hudebním průmyslu nebo jim naopak bylo vyhrožováno zničením stávajícího postavení. Často hrály roli také drogy přimíchané do pití. K dnešnímu dni je evidováno přes 120 obvinění.

Celou věc odstartovala žaloba od Combsovy bývalé přítelkyně, zpěvačky Cassandry Ventury, známé jako Cassie. Podala ji v listopadu 2023. Umělce v ní viní z celé řady trestných činů, od napadení, znásilnění, podávání drog až po organizování tzv. "freak off" akcí. Při nich byla podle svých slov nucena k sexu s cizími muži. Combs vše sledoval, uspokojoval se u toho a také pořizoval nahrávky. Žaloba skončila mimosoudním vyrovnáním. Venturová díky ní získala nespecifikovanou částku.

Stovky obvinění

Spustila se tím lavina dalších odhalení a žalob. Mimo jiné se na veřejnost dostala nahrávka z roku 2016. Je na ní zachycen Combs, jak Venturovou pronásleduje z hotelového pokoje na chodbu, tam ji srazí k zemi, kope do ní a následně se ji za vlasy pokouší dotáhnout zpět do pokoje. Svědkové hovoří o tom, že Combs následně nabízel desetitisíce dolarů za to, že bude video smazáno.

Velká část trestných činů se měla odehrávat z rámci tzv. White parties, které byly mezi hvězdami světového šoubyznysu legendární a vyznačovaly se striktně bílým dress codem. Účastnili se jich například Jay-Z, Beyonce, Ashton Kutcher, Demi Mooreová, Leonardo DiCaprio, Paris Hiltonová, Pamela Andersonová, Tommy Lee, Justin Bieber, Jennifer Lopezová, Usher, Howard Stern, Khloe Kardashianová, Kim Kardashianová, Kanye West, Mariah Carey, Nicole Scherzingerová, Chris Brown, Russell Brand, Mel B, Megan Foxová, Kelly Osbourne nebo Vera Wang. Samotné party nebyly ničím problematické. K trestným činům docházelo po skončení na tzv. Freak offs.

Slavní hosté mlčí

O večírcích svědčilo několik slavných hostů. Svorně popírají, že by se účastnili nebo věděli o čemkoliv nelegálním. "Šel jsem tam, abych viděl ten životní styl, a viděl jsem ho, ale nevím, jestli jsem se dokázal zapojit nebo pochopit, na co se vlastně dívám. Bylo to dost divoké," řekl zpěvák Usher v roce 2016 v rozhovoru pro Howarda Sterna s tím, že se večírků účastnil už jako třináctiletý.

Pravidelným hostem byl i herec Leonardo DiCaprio. I on však popírá, že by se účastnil i Freak offs. "Leo se zúčastnil několika akcí, ale nikdy nebyl součástí těchto nelegálních aktivit," uvedl zdroj blízký herci.

Trochu jinak svou zkušenost ovšem popsal herec Ashton Kutcher, který byl v roce 2009 na White party se svou tehdejší manželkou Demi Moore. "Mám na to opravdu divné vzpomínky… Je tu spousta věcí, o kterých nemůžu mluvit."

Daily Mail zveřejnil i nahrávku z jednoho z večírků, kde Combs z balkonu mluví ke svým hostům. "Nakrmili jsme vás, dali jsme vám pití, teď je čas si užívat života. Tohle je oslava života," říká hudebník a dodává: "Tohle je opravdová White party. Děti mají ještě hodinu, pak se to změní v něco, kam se v budoucnu budete chtít vrátit… tak se začněme bavit. Odkliďte děti. Všechno je v pohodě. DJ, pojďme na to. Jdeme na to."