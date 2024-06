S Novou se loučí i Miluše Bittnerová. "Pořad začíná a končí, to je televize," tvrdí

Televize Nova ohlásila oficiální konec Víkendové Snídaně, což pro mnoho lidí znamená vyhazov. A zahrnuje to i známé tváře. Zatímco moderátorskou dvojici Danu Morávkovou a Jana Čenského přesunuli producenti do ranního pořadu ve všední dny, Miluši Bittnerové, která vystupovala po boku Pavla Svobody, tento úvazek skončil. Víkendovou Snídani zavedla televize v říjnu 2022 a teď se jej rozhodla zrušit kvůli nízké sledovanosti.

"Tím, že jsme byli jednou až dvakrát za měsíc o víkendu, se pro mě toho pracovně tolik nemění," promluvila o svém vyhazovu Bittnerová pro Expres. Připouští ale, že trošku jí to je líto. "Popravdě, všichni moderátoři Snídaně říkají, jak tu práci měli rádi a jak je to hodně bavilo. Trochu jsem si říkala, jestli zbytečně nepřehání," zamyslela se. "Teď chápu a jsem další, kdo prohlásí, že ty dva roky ve Snídani byly skvělé!"

Byla to pro ní první zkušenost takového druhu. Na své kolegy nešetřila chválou. "Pro mě to bylo první setkání s živým vysíláním, takže děkuju Nově za příležitost. Měla jsem parťáka snů Pavla Svobodu a celý štáb od kostýmů, kamery přes produkci a i šéfstvo. Byli skvělí. Každý pořad někdy začíná a končí, to je televize," posteskla si.

Kromě Bittnerové a dalších dostala výpověď i Iveta Maurerová, která se díky pořadu seznámila se svou partnerkou, světově proslulou americkou zpěvačkou LP. K vyhazovu se vyjádřila teď už i ona a to na svých sociálních sítích. "Chtěla bych především z celého srdce poděkovat za to, co vše mi Snídaně dala a že to bylo to nejvíc, co jsem si kdy v životě vůbec mohla přát! Poznala jsem tam moji pravou lásku a člověka, se kterým chci jít životem, také přátele na celý život se srdcem na správném místě a dala mi hlavně i spoustu zkušeností, posunu, radosti i zážitků, ze kterých mohu teď čerpat celý život. A za to jsem velice vděčná," napsala bez trpkosti.