Neumí vařit. Celebrity, kterých se v pořadu MasterChef určitě nedočkáte

"Nevařím, neřídím," přiznává tenistka Karolína Plíšková a nikomu to nevadí. Proč taky. Při pendlování po turnajích není na vyváření čas, a když si chce dát s manželem něco dobrého, zamíří do restaurace anebo si nechá jídlo dovézt. Na to, aby vaření nebylo vaší prioritou, ale nemusíte být špičková tenistka. Třeba herečka Ivana Chýlková má za to, že vaření jí krade život, a čas věnovaný nejen kuchtění, ale už i vymýšlení toho, co vařit, raději tráví úplně jinak - například na masáži. Skvěle si to pak zařídila herečka Eva Burešová, kterou to do kuchyně taky dvakrát netáhne. Vzhledem k tomu, že je jejím partnerem vyhlášený šéfkuchař Přemek Forejt, ani se nelze divit.

