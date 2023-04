S operací pohlaví režisérka Daniela Špinar nijak nespěchá. Zatím chce brát hormony

Podle vlastních slov měla Daniela Špinar zcela normální dětství, kdy vyrůstala jako prostřední ze tří dětí. Přiznává však, že ke staršímu bratrovi neměla nikdy blízko, naopak vždy inklinovala k mladší sestře.

"Raději jsem vařila, vyšívala, zpívala a malovala princezny a šila šatičky. Nikdy mě nebavily žádné klučičí věci. Míč jsem měla v ruce jen z donucení. Uvědomila jsem si, že moje sestra byla moje alibi, jak být dívkou. Mohla jsem si hrát s jejími hračkami a najednou to bylo přijatelné," popsala Špinar v pořadu.

Přesto však z okolí slýchala, že by se měla chovat jako chlapec, a tak se naučila předstírat. První zlom přišel, když jako dvacetiletá dostala roli dívky. V té se konečně cítila sama sebou. Ženy ji však nepřitahovaly, a tak se vyoutovala jako gay. Ani tak ale nebyla šťastná.

"Jeden z konkrétních momentů, kdy ta myšlenka přistála v hlavě poprvé, byla procházka na Letné, kdy jsem viděla pár a strašně mě dojímalo, co mezi nimi bylo. Špitali si, objímali se a smáli se a já si uvědomila, že já jsem ta žena. Že to je přesně ta energie v tom páru, které rozumím. To mi přistálo v hlavě, já se rozbrečela a pak už ta myšlenka nešla vypudit," prozradila bývalá šéfka činohry Národního divadla.

Rodina ji v jejím rozhodnutí podpořila. "Na ten okamžik nezapomenu nikdy. Řekla mi to z mosta do prosta, vůbec to nijak nezaobalovala. Já jsem na deset vteřin oněměla, dala jsem si ruce na tvář a pak jsem řekla ne, musím být silná, a nechala jsem si to vysvětlit," zavzpomínala Danielina matka na okamžik, kdy se dozvěděla, že místo syna bude mít druhou dceru.

Špinar zatím podstupuje hormonální léčbu a na Instagramu pravidelně svoje fanoušky informuje o tom, jak se tělo pod jejich vlivem mění. Nechybí ani odvážné fotografie rostoucích ňader. "Já jsem si stanovila, že chci brát hormony aspoň tři roky, a pak mohu měnit to tělo i jinak," dodává s tím, že na operaci, která by přeměnu v ženu definitivně dokončila, zatím nijak nespěchá.