Rudolfa Jelínka chtějí děti zbavit svéprávnosti, manželka Martina se tomu brání

Devětaosmdesátiletého herce Rudolfa Jelínka si diváci vybaví například jako majora Hradce z kontroverzního seriálu 30 případů majora Zemana. Před devíti lety prodělal dvě mozkové mrtvice a jeho stav se v průběhu času zhoršil natolik, že své okolí nepoznává a je odkázaný na péči ostatních. Až doposud se o něj starala manželka Martina Jelínková Růžičková. To se ale před pár týdny změnilo a podle jejích slov Jelínka "unesla" jeho dcera Barbora.

"Odvezla ho s tím, že bude u nich v Přezleticích týden, a nakonec z toho byl měsíc. A nevydala mi ho. Bylo mi divné, že Bára nechtěla s sebou léky, které Ruda bere. Oni si je pro něj už předem sami zařídili," řekla začátkem léta pro deník Aha! hercova manželka, která se proto s podezřením na únos obrátila na policii. "Chci, aby se Rudolf vrátil tam, kde to zná a kde je doma. Neznámé prostředí mu neprospívá," myslí si Jelínková.

S tím ale nesouhlasí hercova dcera Barbora, podle které byl otec zanedbaný a v nevyhovujících podmínkách. "Já i můj bratr a s námi i celé rodiny nemohly již tolerovat zanedbávání péče o našeho tátu. Když už byla situace neúnosná, podali jsme příslušné návrhy k soudu a čekáme na zahájení soudního řízení," vysvětlila Jelínkova dcera. "Do té doby nenecháme našeho tatínka v závěru jeho života napospas osudu," dodala s tím, že proto se rozhodli požádat soud o to, aby jejich otce zbavil svéprávnosti. Jeho žena je ale zásadně proti.

"Ano, je na tom psychicky i fyzicky špatně a nepoznává mě. Ale to přece není důvod nenechat ho důstojně dožít. Jsem proti zbavování svéprávnosti. To si on nezaslouží. Je to můj muž a neodložím ho jako nepotřebnou věc!" říká Martina, která je rozhodnutá bojovat.

"Dostávám milé zprávy od lidí, kteří mě ujišťují, že budou svědčit u případného soudu, že jsem o muže dobře pečovala. Ve škole, kde učím, mě paní kuchařky utěšovaly s tím, že přece všichni vědí, jak jsem se o Rudu starala. Ani ve zlém snu mě nenapadlo, že může být něco horšího, než že Ruda odejde do hereckého nebe," dodala smutně.