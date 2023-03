Rozvod na jedničku. Manželství Evy Decastelo po 13 letech skončilo v klidu

"Ano, je to pravda, rozvedli jsme se. Byl to nesporný rozvod, na všem jsme se v klidu domluvili předem," uvedl pro eXtra.cz scenárista René Decastelo. A ve stejném duchu hovořila i sama Eva Decastelo. "Mohu potvrdit, že vše proběhlo mile a na přátelské úrovni." Že nejde o pouhé fráze, dokazuje i fakt, že ani jeden z manželů nedorazil k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 v přítomnosti právního zástupce.

Přesto se zdá, že všechna bolest z konce vztahu ještě úplně neodezněla. "Moc se omlouvám, o rozchodu, rozvodu jsem nikdy nemluvila, nechci to veřejně sdílet ani nyní. Je to pro mě velmi citlivá záležitost," dodala herečka.

Oba bývalí manželé, jejichž vztah skončil už minulý rok, dnes mají nové životní partnery. Eva tvoří pár s fotografem Tomášem Třeštíkem a René je šťastný po boku ragbistky Evy Korniové Jung. Své dvě děti, třináctiletého Michaela a jedenáctiletou Zuzanu, mají ve střídavé péči.

"Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost. Ale dál zůstáváme přátelé, a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat," napsala Decastelo minulý rok v červnu na svůj profil na Instagramu a oznámila tak světu, že vztah s mužem, kterého do té doby jen chválila, nevyšel.