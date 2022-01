Jana Adamcová popírá záchranu manželství, rozvod ale uvízl na mrtvém bodě

Jana Adamcová možnost záchrany vztahu popírá, režisér Jiří Adamec si evidentně tak jistý není. "Já si to vysvětlit umím, ale nechci mluvit za něj," popisuje pro web Super.cz Adamcová, jak vnímá postoj svého stále ještě stávajícího manžela.

Bývalá sporťačka televize Nova a mluvčí Úřadu vlády uvedla, že je rozvodové řízení stále v průběhu. "V tuto chvíli je to tak na půli cesty. Důvody specifikovat nechci, omlouvám se," řekla, a ačkoli už naději na pokračování manželství nevidí, nový vztah zatím neplánuje. "Myslím, že až někoho takového potkám, nebude třeba se na to připravovat."

V poslední době Jana hodně cestovala. Vydala se za Sebastiánem Marroquínem, synem Pabla Escobara, do latinskoamerické Kolumbie. Utvořili si mezi sebou silné citové pouto, do vztahu se ale neženou, zůstávají pouze velice blízkými přáteli. Nyní chystá vydání jeho knihy v Česku. "Je to čistě kamarádský vztah založený na vzájemné úctě a respektu."