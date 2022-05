Rozpad manželství zkřížil Ivetě Vítové plány na návrat na obrazovku TV Nova

"Rozvod už nic nezvrátí, staly se věci, které nelze jen tak přejít. Nechci to dál rozebírat, ale není to pro mě jednoduché," přiznala před dvěma týdny Iveta Vítová (za svobodna Lutovská). A dodala, že rozpad manželství zcela změnil její pracovní plány.

Vítová se totiž měla už za dva měsíce vrátit na svoji pozici moderátorky hlavní zpravodajské relace na televizi Nova. "Starám se na plný úvazek o dvě malé děti, takže je nereálné, abych se vrátila do práce na Novu, požádám o prodloužení mateřské," řekla Blesku.

"Věřím, že mi na Nově vyjdou vstříc a o rok si to prodloužím. Teď není vůbec reálné se do televize vrátit. S Matýskem to teď nejde. Když se vrátím do práce, musela bych řešit chůvu. Přála jsem si druhé dítě, abych si ho užila, vypiplala si ho. Bylo by mi to líto. Nechci, aby moje dítě vychovával někdo cizí. Navíc bych vydělané peníze dala chůvě. A to by postrádalo smysl," vysvětlila Super.cz moderátorka.

Netají ani fakt, že současná situace pro ni bude složitá nejen po psychické, ale také finanční stránce a bude se muset spolehnout na našetřené peníze. "Zatím mám mateřskou, úspory a uvidíme, jak to bude dál. Díky Instagramu mám spolupráce na věci, které používám. Ale neberu vše, neberu všechno za každou cenu," dodala.

Moderátorka se za podnikatele provdala v září roku 2011. S manželem má dvě děti - osmiletou dceru Anetku a desetiměsíčního syna Matěje. I s ohledem na ně Vítová odmítla veřejně rozebírat důvody rozpadu manželství.