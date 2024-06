"Byl to byznys, ne kamarádství," vysvětlila rozpad 3v1 Nikol Leitgeb

Dlouhou dobu byly influencerka Nikol Leitgeb, herečka Veronika Arichteva a zpěvačka Martina Pártlová nerozlučné. Z kamarádství vybudovaly i společnou značku 3v1, která slavila velké úspěchy. Jenže začátkem letošního roku přišel zlom a ohlásily konec. A přestože fanoušci spekulovali o neshodách uvnitř trojice, všechny tři mlčely. Až doteď.

Promluvit se rozhodla Nikol Leitgeb na svém profilu na Instagramu. "Z 3v1 jsem odešla, protože mi to delší dobu připadalo spíš jako byznys než kamarádství. A v tom jsem neuměla moc dobře fungovat. Takhle to mám. Jsem taková hypersenzitivní. Takže jsem šla pryč," začala s vysvětlením situace s tím, že by ráda jednou provždy toto téma uzavřela.

"Pak se mi ta moje domněnka během toho tři čtvrtě roku trochu potvrdila. To je celé. Věřím, že se to normálně stává, že se to stalo i vám, že jste se s někým po nějaké době duševně oddálili. Je to život. A byla bych ráda, kdyby se v tom všichni přestali rýpat. Protože není vůbec v čem," dodala viditelně smutná.

Nicméně přesné důvody neuvedla. V kuloárech se mluví o velkých rozepřích, které měla Leitgeb mít s Arichtevou. Důvodem jejich neshod je rozdílný přístup k výchově dětí. Zatímco Leitgeb zastává tradičnější způsob, Arichteva se netají tím, že u nich doma praktikují tzv. respektující výchovu.