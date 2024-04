Rottrová je štěstím bez sebe, našla svoje rolexky! K hodinkám má citový vztah

Dva měsíce poté, co Marie Rottrová ztratila své hodinky značky Rolex, se jí vrátily. "Děkuji všem dobrým lidem, mám zpátky svoje ztracené hodinky!" napsala šťastná zpěvačka na Instagram.

Rottrová hodinky ztratila na začátku února. Prohledala dům i auto, bohužel ale po hodinkách nebylo ani památky. Na Instagram pak napsala: "Moji přátelé, stala se mi nepříjemná věc, někde venku jsem ztratila hodinky zn. Rolex. Mám k nim citový vztah, je to dárek. Kdyby je kdokoli z vás nebo z vašeho okolí našel, ozvěte se mi, nabízím velkorysé nálezné!"

Cena takových hodinek, které byly z bílého a žlutého kovu, ale nikoli ze zlata, se pohybuje kolem 300 tisíc korun. Citový vztah se ovšem vyjádřit nedá. Fanoušci začali zpěvačce hned radit, ať do pátrání zapojí i vlivné influencery jako Leoše Mareše nebo Nikol Leitgeb.

Sledující, který se evidentně ve světě luxusních hodinek vyzná, pak Rottrové poradil: "Pokud ztratíte hodinky Rolex, měli byste se obrátit na autorizovaného prodejce Rolexu nebo přímo na společnost Rolex a sdělit jim sériové číslo. To jim může pomoci při identifikaci vašich hodinek, pokud by se objevily v databázi ztracených či odcizených hodinek." To zpěvačka také udělala.

Těžko říct, zda zrovna tahle rada pomohla k nálezu hodinek. Hlavní je, že jsou zpátky u své majitelky.