Rodina Rudolfa Jelínka se brání obvinění a sdělila podrobnosti o jeho stavu

Už několik měsíců veřejnost sleduje spor manželky herce Rudolfa Jelínka Martiny Růžičkové se zbytkem jeho rodiny. Růžičková obviňuje hercovu dceru z toho, že u sebe svého otce drží neoprávněně poté, co si ho vzala na týden k sobě na chalupu, ale následně ho odmítla manželce vrátit. Celou věc dokonce řešila policie.

"Obrátila jsem se na policii kvůli únosu. Bylo to od nich předem připravené. Něco takového jsem od nich absolutně nečekala. Na tátu si celé roky ani nevzpomněly. Syn za ním přijel akorát na Vánoce, dal mu dárek, snědl chlebíčky a odjel. Tvrdí, že jsem se o Rudlu nestarala, že jsem mu vařila hnusná jídla a hnusný čaj, že ležel ve výkalech… Každý, kdo mě zná, ví, jaká je pravda. Teď se ho snaží zbavit svéprávnosti, to nikdy nedovolím," řekla Růžičková pro web Prima Ženy.

Situace se ještě zhoršila před pár dny, kdy byl Jelínek z chalupy v Bělé pod Bezdězem převezen do nemocnice v České Lípě. "Dostal zápal plic. Po třech a půl měsících, co ho mají u sebe a nechávají ho pouze na vozíku, vůbec s ním nechodí. Nechtějí s ním mít žádnou práci a takhle to dopadlo. Já s ním pravidelně chodila a věnovala se mu. Je to smutné," stěžuje si hercova manželka. Její obvinění ale rodina rázně odmítá a nyní poskytla obsáhlé vyjádření.

"Rudolf Jelínek byl z důvodu potřeby nepřetržité osobní péče a na základě svého přání v péči svých dětí, konkrétně u své dcery Báry na chalupě, kde velmi rád pobýval v minulosti. Jeho pokročilý věk má za následek řadu závažných zdravotních problémů. V posledních dnech se zhoršila jeho dysfagie (schopnost polykat stravu). Bohužel to vedlo ke vdechnutí stravy. Díky skvělé péči lékařské záchranné služby, která byla neprodleně zavolána, nedošlo k nejhoršímu. Jeho pobyt v nemocnici je provázen naprosto skvělou péčí lékařů a zdravotního personálu. Obě děti, zejména dcera Bára, mu poskytuje osobní péči a podporu v této složité situaci," popsal Blesku aktuální situaci Jelínkův zeť Evžen Hart.

"Protože druhá manželka pana Jelínka, paní Růžičková, online sdílí své dojmy a pocity, je třeba upravit některá její tvrzení. Její nařčení dětí, že svého tatínka unesly, bylo orgány činnými v trestním řízení jako nepodložené odloženo. Naopak se prověřuje možnost, zda nedocházelo ze strany paní Růžičkové k jeho týrání (tedy týrání osoby žijící ve společné domácnosti). Rodina Rudolfa Jelínka žádnou žalobu na paní Růžičkovou nepodala. Protože by však mohla jménem pana Jelínka činit veškeré právní úkony i přes jeho stav, bylo soudu navrženo, aby mu byl ustanoven opatrovník. I to naznačuje, že absolutní prioritou dětí, vnoučat a celé široké rodiny jsou prospěch a potřeby jejich tatínka a dědečka, pana Rudolfa Jelínka," stojí v prohlášení.