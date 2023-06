Rodiče Arnolda Schwarzeneggera se domnívali, že je jejich syn homosexuál

Arnold Schwarzenegger v třídílném dokumentu Arnold na Netflixu reflektuje svůj život, dosavadní kariéru i skutečnost, že stárne. Narodil se v roce 1947 v rakouské vesničce Thal a jeho otec, bývalý důstojník nacistické armády, razil tvrdou výchovu. Na své dětství proto nikdy nevzpomínal v dobrém a otci nepřišel kvůli špatným vztahům ani na pohřeb.

Kromě toho se projevovala i řevnivá soutěživost mezi ním a jeho bratrem Meinhardem, který byl zdánlivě po všech stránkách lepší - starší, moudřejší, silnější. Místo vrozené síly se jej snažil mladší Arnold dohnat odhodláním, které ještě podpořily filmy jako Hercules the Avenger ze 60. let, v hlavní roli s kulturistou Regem Parkem.

Jako inspiraci si pověsil plakát naolejovaného Parka a dalších kulturistů u sebe v pokoji nad postel. Jeho matku to prý znepokojilo. "Říkala si: ‘Všichni jeho kamarádi mají nad postelí zavěšené děvčata. Můj syn tam nemá jedinou holku. Podívejte na to, jen nazí muži, navíc naolejovaní. Kde jsme udělali chybu?’"

"Zůstal jsem v úžasu nad jeho tělem, nemohl jsem to dostat z hlavy," vybavoval si dále Schwarzenegger, pro kterého se stal Park vzorem, někým, komu se chtěl v životě vyrovnat. Rodiče ale měli problém jeho vizi akceptovat.

"Můj táta byl jako: ‘Díváš se do zrcadla, když cvičíš, o čem to celé je? Seš moc zahleděnej sám do sebe… pokud chceš nabrat svaly, jdi štípat dříví’," vzpomínal bývalý guvernér Kalifornie, který teď slaví úspěch se sérií Fubar, také na Netflixu.

Jeho tvrdá práce, několikahodinové cvičení denně, se začala vyplácet: brzy vítězil v kulturistických soutěžích nejen v rodném Rakousku, ale také v Británii a Spojených státech. Z kulturistiky pronikl do filmového průmyslu a následně i do politiky. Před lety prozradil s dávkou sarkazmu svůj recept na úspěch: "Vždycky říkám - nuže, dám vám zkrácenou verzi. Přijďte do Ameriky, tvrdě pracujte a ožeňte se s členem rodiny Kennedyových." Jeho bývalá žena, Maria Shriverová, je totiž neteří Johna F. Kennedyho, proslulého bývalého prezidenta.