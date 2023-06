Břicho ukazovat nebudu, říká Štěpán Kozub, který už měsíce dře v posilovně

Poslední měsíce pozorují fanoušci komika Štěpána Kozuba změnu. Jeho profil na Instagramu se plní fotkami z posilovny. A protože se mu množí dotazy, co za novou aktivitou stojí, rozhodl se teď všechno vysvětlit. Podle vlastních slov mu cvičení pomáhá s tříděním myšlenek a funguje zároveň jako psychický ventil po náročné práci. "Je to zhruba tři měsíce, co chodím pravidelně cca čtyřikrát týdně do posilovny. Celé mé cvičení je postaveno na silových a intenzivních trénincích. A funguje to! Hlava se rovná a tělo zpevňuje!" raduje se komik.

