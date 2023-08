Robert Jašków prodělal během prázdnin dvě operace: "Koleno cajk, rameno na maděru"

Herce, který v seriálu Ordinace v růžové zahradě hraje primáře Máru, nejdříve trápilo koleno, potom rameno. "Jako takhle, během jedněch prázdnin v rozmezí 38 dní dvakrát v limbu, to znamená dvě operace, to už mi fakt je*ne. 15. 7. koleno, 22. 8. rameno. Koleno cajk, rameno na maděru. Tak mi, přátelé, prosím, držte palce, ať jsem rychle v pohodě," svěřil se Jašków svým fanouškům na Instagramu.

Obě operace byly plánované, ale s ramenem měl jít herec "pod kudlu" až na konci příští sezony. "Bohužel se ten stav tak zhoršil, že to muselo být odoperované už před začátkem této sezony," prozradil Jašków TN.cz.

I když by se z povahy pochroumaných částí těla dalo usuzovat i na zranění, příčina operací u pětatřicetiletého herce je prozaičtější: "Byla to únava materiálu, žádný úraz se nestal. Co se kolene týče, šlo o základní úpravu menisku. A to rameno už mě dlouhodobě zlobí, teď se to ale zhoršilo a utrhly se mi tam nějaké úpony a vazy, takže se to muselo spravit, protože už bych nemohl fungovat dál," vysvětlil Jašków.

Do divadla a před kamery se pak herec chystá vrátit, jakmile to bude možné. "Budu mít pak ortézu, která bude sundavací, a budu moct fungovat, jako jsem to dělal doposud, akorát nebudu moct dělat žádné skopičiny," dodal herec.