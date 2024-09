"Udržím stolici, tak je to dobrý," říká o sobě František Ringo Čech

František Ringo Čech je zvyklý brát život s humorem, a tak si nestěžuje ani na neduhy pramenící z vysokého věku. "Mám se výborně, nemám vývod, nemám umělou kyčel, ale to je otázka několika málo měsíců, kdy to všechno přijde, a vážím si toho, že udržím stolici, takže se mi daří dobře," říká hudebník, malíř a dramatik.

V jednaosmdesáti letech už se ale podle svých slov přestal zajímat o okolní svět a žije si mezi svými knihami a obrazy. "Já velmi intenzivně pracuju, nestarám se o lidi, ať se postaví na hlavu, poradit jim nemůžete, musí si všechny průsery prožít jako my. Současnost je mi úplně cizí, nikam nechodím, s nikým se nekamarádím, jsem doma, pracuju v divadle a stýkám se jen s herci a s rodinou, s nikým jiným," popsal pro Expres.cz.

Přesto má ale do budoucna velké plány. "Pořád maluju a píšu, napsal jsem jedenáct knih a chtěl bych ještě, než natáhnu brka, jednu napsat. Ta bude o sexu, já píšu jenom o sexu," říká s typickým humorem. Ale nebrání se ani úvahám o smrti. "Už jsem si koupil hrob v Římově, to je vesnice mého života. Doufám, že mě tam děti strčí, že to pro ně nebude moc daleko. Na pohřbu mi bude hrát Hard Days Night, to je moje," prozradil Ringo svoje plány na vlastní pohřeb.