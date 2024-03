Říkali mu rejže, koktal a do čtrnácti se pomočoval. Tomio Okamura promluvil o šikaně

V podcastu Mezi dvěma světy promluvil Tomio Okamura o svém dětství, kdy byl terčem šikany. "V dětství mi říkali rejže a další věcí. V dětském věku ti to okolí dává najevo, že jsi nějaký odlišný," řekl kontroverzní politik.

Okamura se narodil v roce 1972 v Tokiu české matce a Japonci z bohaté tradiční rodiny. Když mu bylo šest let, přestěhoval se s maminkou a bratrem do Česka. Stejně jako v Japonsku, ani v Česku do dětského kolektivu nezapadl. Už tak složité dětství poznamenala psychická nemoc jeho matky. Okamura tak byl umístěn do dětského domova, kde prožil nejednu traumatickou zkušenost.

"Byl jsem v děcáku, chvilku teda jenom, ale i tak jsem kvůli tomu koktal, tuším do svých jednadvaceti let, protože mě tam šikanovali a mlátili," popisuje Okamura v podcastu, kde byla hostkou i influencerka Angie Mangombe, jejíž otec pochází z Angoly. Proto přišla řeč na "jinakost".

Kvůli šikaně se Tomio také pomočoval. "Já jsem se do čtrnácti let počurával. Nestydím se za to, teď jsem dospělý. Takže na lyžařské zájezdy jsem nejezdil, protože mě tam maminka nechtěla posílat. Kdybych se tam totiž počural, tak by to byla ostuda," dodal Okamura s tím, že ho tak matka chtěla ušetřit ponížení.