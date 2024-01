Richardu Krajčovi málem zemřela žena. "Bál jsem se, že je pozdě," říká zpěvák

Na začátek letošního roku jistě zpěvák Richard Krajčo nebude vzpomínat rád. Místo zasloužené dovolené s rodinou v jejich apartmánu v Dubaji prožil nejhorší chvíle svého života. Jeho manželka Karin Babinská totiž doslova bojovala o život. Prodělala totiž těžkou formu covidu a vyvinul se u ní oboustranný zápal plic. S návštěvou lékaře otálela tak dlouho, že už bylo málem pozdě.

"Já si myslím, že si něco odvezla už odsud, když jsme tam odlítali. A tam tak dlouho otálela s tím, aby to nějakým způsobem řešila, až se dostala na nějakou hranu. Dostala oboustranný zápal plic, který jí pak znemožňoval jak dýchání, tak později i návrat s námi domů," popsal Krajčo drama pro pořad Showtime s tím, že nejhorší pro něj byla bezmoc.

"Bylo těžké na ni koukat, když jste viděli, že se její stav zhoršuje, zhoršuje. A ona je takový tvrďák, i když nevypadá, takže se to snažila zvládnout sama strašně dlouho. A když už sama řekla, že tu pomoc potřebuje, tak už jsem se bál, že je skoro pozdě," dodal.

Babinská nakonec vyhledala jejich známou lékařku, která nakonec boj o její život vyhrála. "Jsem rád, že to dopadlo dobře, my tam naštěstí máme hodně českých přátel, včetně lékařů, kteří nám pomohli a zachránili Karin život. Šlo jí o život, oni to tvrdí, takže asi ano," řekl Krajčo, který zpět do Česka odletěl jen s dětmi - jeho žena totiž nebyla letu schopná. Až když jí to zdravotní stav umožnil, mohla se vrátit zpět domů.