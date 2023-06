Richard Müller pořád bojuje se zdravotními problémy, na koncertech zpívá vsedě

Slovenský zpěvák Richard Müller se už v lednu potýkal s bolestmi nohy a podstoupil operaci kotníku. Tehdy musel veškeré koncerty zrušit. Situace se časem stabilizovala, ale zdravotně na tom pořád není úplně dobře. Operace totiž neproběhla bez komplikací.

"Problémy mám stále. V září půjdu na další operaci," prozradil pro Super.cz na tiskové konferenci, kde se objevil společně s Emmou Smetanou. S ní totiž nazpíval píseň k novému seriálu Eliška a Damián na Primě. S duetem souhlasil zejména kvůli tomu, že písnička, kterou mu Smetana poslala, se mu zdála od začátku moc hezká. Aby Müllerovi vyšla vstříc, nahrávání písně i videoklipu trvalo dohromady dvě hodiny. S výsledkem projevil velkou spokojenost.

Ačkoli se pořád potýká s potížemi, Müller momentálně absolvuje koncerty o berlích a zpívá vsedě. "Je to moc příjemné, a pokud vím, zatím si nikdo nestěžoval na to, že pořád sedím," řekl s tím, že by klidně zvládl i více. Zejména v Čechách by rád přidal další koncerty. "Pořadatelé nějak nestíhají," dodal pobaveně.

Duet se Smetanou živě zatím nemá v úmyslu. "Richard vždycky nejdřív všechno odmítne, a nakonec ho přemluvíme," vyjádřila se po jeho boku Smetana s dávkou humoru. Dodala ale, že kolegu nechce vystavovat nějakému tlaku. "Dá se lámat jenom do jisté míry."

Müller se rozhodně nenechává nijak omezovat svým zdravotním stavem a plánuje léto ve znamení koncertů. Kromě toho má i další, větší plán: "Po čtyřiceti letech bych chtěl obnovit kapelu Banket. Chtěl bych to udělat tak, že by se natočilo nové album a pak bychom s tím i koncertovali. Měla by tam být i spousta hostů, ale zatím je to jen vize."