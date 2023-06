Richard Genzer: Díky palačinkám se naučil šetřit a došlo mu, že není nemehlo

"Když jsme šli s Lídou (exmanželkou Lindou Finkovou) od sebe, nechal jsem jí barák a pak jsem se všelijak potácel. Neudržel jsem korunu, moje finanční gramotnost byla na úrovni školního dítěte. Prostě jsem neuměl zacházet s penězi. Do toho přišel covid, dva roky jsem neměl práci, nic jsem netočil a nic nevydělával. Přitom jsem musel leccos poplatit, což mě stálo veškeré úspory, takže jsem opravdu spadl na dno a neměl nic," prozradil Genzer v rozhovoru pro iDnes.

Bavič se ocitl za covidu bez příjmů, netočil žádné seriály, neměl vystoupení. Nejdřív si myslel, že to bude trvat měsíc nebo dva, ale půl roku žil pořád stejně. "Z toho člověk pořádně nespí, není mu dobře a zdraví to neprospívá, protože na to musí pořád myslet. Třeba měsíc jsem jenom tak ležel doma pod dekou. Až jsem si řekl - dost, takhle to dál nejde, zvedni se a něco dělej! A šel jsem smažit palačinky."

Kamarád mu pronajal stánek u Píšťanského jezera, Genzer za deset tisíc koupil dvouplotýnkový stroj na smažení palačinek a doma na balkóně se začal učit, jak na to. "Zavolal jsem mámě, aby mi dala recept na palačinky, ale ty francouzské vyžadují trochu jiné těsto a jiný postup. Smažení jsem se snažil odkoukat z YouTube a jel jsem to systémem pokus-omyl. Zkoušel jsem to tak dlouho, až se mi začaly jakžtakž dařit."

Přestože je Genzer samozřejmě rád, že má tohle období za sebou, připouští, že mu taky něco dalo: "Že by měl mít člověk něco nastřádáno v polštáři. Tedy nejet nadoraz a neříkat si, oukej, dopřeju si, vždyť zase něco vydělám, zítra točím, za měsíc mám taky kšeft a potom budu mít určitě něco dalšího."

Navíc přišel na to, že i když se celý život považoval za manuálně neschopného, zas tak hrozné to s ním není. "Teď jsem si dokázal, že když se vzpamatuju, zvednu zadek a do něčeho se opravdu naplno dám, tak mi to najednou jde. Zní to asi pateticky, ale moje poučení z krizového vývoje zní: Vstaň a jdi na to," uzavírá Genzer.