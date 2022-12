Titanic Kate Winsletovou traumatizoval, bylo toho na ni příliš, tvrdí James Cameron

James Cameron a Kate Winsletová se znovu sejdou na filmovém place. Režisér a herečka spolupracují na pokračování snímku Avatar. Kate Winsletová se tak objeví v Cameronově filmu po 25 letech.

"Myslím, že Kate byla po Titanicu trochu traumatizovaná, kvůli rozsahu produkce a zodpovědnosti, kterou měla," citoval deník HuffPost Camerona. V roce 1997, kdy měl Titanic premiéru, bylo Kate Winsletové 22 let a film jí zajistil celosvětovou slávu. O roli údajně velmi stála a režisérovi neustále volala.

Po natáčení se však nechala slyšet, že spolupráce s Cameron byla chvílemi děsivá. Novinářům tehdy prozradila, že režisér je výbušný a v některých chvílích se ho dokonce bála.

Stěžovala si také na dlouhou pracovní dobu a podchlazení kvůli natáčení scén v mrazivé vodě. "Museli byste mi zaplatit hodně peněz, abych s ním znovu spolupracovala," uvedla mimo jiné Kate Winsletová.

Winsletová: "Cameron je teď mnohem klidnější"

Herečka však nedávno britskému deníku The Telegraph řekla, že ačkoliv natáčení Titanicu bylo "drsné", Cameron je génius.

"Natáčení Avataru s Jimem bylo skvělé, je mnohem klidnější. Neměl prostor na to říkat: ‘Možná to nebude fungovat‘. Musel to udělat tak, aby to fungovalo," řekla držitelka Oscara za snímek Předčítač. Připustila také, že v průběhu let se člověk naučí uznat chybu.

Také James Cameron připustil, že Winsletová se během uplynulých let změnila a její energie a zapojení na place je mnohem větší než dříve. "Přísahali byste, že ten film produkuje," komentoval hereččinu práci.

"Oba jsme spolu chtěli znovu pracovat. Abychom zjistili, jací po letech jsme," dodal režisér, který za Titanic získal celkem tři sošky Oscara.