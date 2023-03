Řepka začal studovat. A partnerku Kristelovou chválí, že je dobrá hospodyně

Už je to dávno, co se Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka naposled objevili společně na veřejnosti. Nyní udělali výjimku, a to na křtu Kateřininy knihy Ženy za zády, ve které jsou rozhovory s partnerkami vrcholových sportovců. "Když mi bylo dvacet, bavilo mě se na večírku opít a mít z toho fotky, protože mi to přišlo něčím zajímavý. Ale teď, když jdu s něčím ven, tak chci, aby to mělo nějaký podtext," vysvětlila Kateřina, proč na společenské akce už moc nechodí.

Tomáš Řepka zase prozradil, že kopačky ještě nepověsil na hřebík: "Teď jsem udělal přijímačky na trenérskou licenci, budu studovat asi tři čtvrtě roku. Ještě pořád hraju aktivně fotbal, mám svůj podcast, takže se motám stále kolem fotbalu a žádný konec kariéry se rozhodně nechystá."

Vzhledem k tématu uváděné knihy fotbalista promluvil i o tom, jak se žije partnerkám vrcholových sportovců: "Ty ženy to nemají jednoduchý. Pořád jsme pryč a věčně nejsme doma. Ale když přijdu z tréninku domů, tak očekávám to zázemí, navařeno, uklizeno a s úsměvem otvírat dveře," řekl pro eXtra.cz Řepka. Podle něj je jeho partnerka ukázkový případ a v domácnosti se jí daří.

Bývalý obránce Sparty či anglického West Hamu byl v březnu 2018 obviněn kvůli zveřejnění inzerátu, kterým kompromitoval svou bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Dále byl obviněn ze zpronevěry luxusního vozu. V květnu 2019 nastoupil do vězení. Dne 6. ledna 2020 ho z věznice v Borech propustili.