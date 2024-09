"Quentin je na tom nejhůř," opřela se Monika Binias do dcery Ornelly Koktové

Monika Binias (dříve Štiková) si svou mediální kariéru založila na tom, že s oblibou komentuje životy svých dvou dcer. V žaludku jí leží zejména ta starší, podnikatelka Ornella Koktová. Nejnověji ji kritizuje za přístup k jejím třem dětem. Podle Binias mezi nimi dělá velké rozdíly a nejhůř je na tom prvorozený syn Quentin.

"Já si myslím, že Quentin je na tom opravdu nejhůř. Oni mu koupili nějakou postel za 2000 Kč a prostě má zimní povlečení v létě na posteli. Ornella dopřává sobě, Pepa dělá mediální obraz. Nejraději má Lili, ale Quentin je na tom vážně nejhůře. Sven je něco mezi," rozohnila se Binias pro eXtra.cz.

Podle ní nejsou pro Ornellu její děti na prvním místě. Vadí jí například, že si její starší dcera vyrazila na dovolenou s kamarádkou nebo si manželé udělali romantický výlet bez dětí. Na rodinnou dovolenou prý vyrazili až po jejím nátlaku. "Přijde mi zarážející, že jedou na dovolenou, když má jít zrovna Quentin do školy. Jeli až po mém kibicování, já jsem na to poukazovala hrozně dlouho," tvrdí Binias.

Té vadí i to, jak Ornella s manželem Josefem Koktou své děti prezentují na sociálních sítích. I z toho prý nejhůř vychází nejstarší Quentin. "Oni ho třeba i natáčí, když nechce, z dost nelichotivých úhlů, člověk by to smazal. U ostatních si dávají záležet, ale u toho Quentina je to příšerné," uzavřela Binias, která je dle svých slov smířená s tím, že mediální odpověď od dcery na sebe nenechá dlouho čekat.