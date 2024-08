Ornella Koktová nechala syna Quentina na letišti a odletěla do Řecka

Ornella Koktová se na Instagramu podělila o své pocity: "Máme tady update, šílenej update. Když jsme odbavovali kufr, zjistili jsme, že Quentin má propadlý pas. Takže Pepa s Quentinem teď neodlétají, jsem z toho docela v p*deli. Strašný," popsala. Dále apelovala na své sledující: "Všichni, co někam letíte, koukejte na datum toho pasu."

S dojetím také uvedla: "Za chvilku už budeme startovat, a jak to tak vypadá, máme letadlo skoro sami pro sebe, protože skoro nikdo neletí. No, kdo určitě neletí, je Quentin s tatínkem. Stále to rozdýchávám. Je to fuška, teda, být sama s dvěma dětmi, né, že né."

Konec dobrý, všechno dobré

K situaci se vyjádřil i Josef Kokta: "Hlásí se vám Kokťák a mladej Kokťák. My jsme zůstali v Praze. Kdo sledujete Orny, tak už asi víte, že jsme rodiče na p*d, protože jsme nezkontrolovali pasy a samozřejmě prů*er, protože ho nepustili na palubu." Popisoval, jak s Quentinem zašli na Ministerstvo vnitra, kde během pár hodin získali nový pas. "Děkujeme Ministerstvu vnitra, že tak rychle a promptně vyřídili nový pas Quentinovi. S tím, že můžeme dneska odletět za Orny a prckama. Fakt jsou dobrý, ráno v 8 hodin žádost a ve 13 hodin byli hotoví. Fantazie, díky moc," uzavřel Josef Kokta, který se nyní se synem vydává na cestu do Řecka.